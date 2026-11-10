Набиуллина и депутаты поспорили о справедливости жесткой ДКП

Набиуллина и депутаты поспорили о справедливости жесткой ДКППауза в снижении ключевой ставки является необходимостью, а экономика не показывает заметного переохлаждения, заявила глава ЦБ
ЦБ не планирует торопиться со снижением ставки для контроля за инфляцией, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по подготовке к рассмотрению основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2027 г. и период 2028 и 2029 гг. При этом депутаты опасаются чрезмерного охлаждения экономики, которое может вызвать излишнее сдерживание инфляции.
В сентябре и октябре Банк России даже не рассматривал снижение ключевой ставки, отметила Набиуллина. Регулятор посчитал нужным взять паузу по трем причинам.
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