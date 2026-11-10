Набиуллина и депутаты поспорили о справедливости жесткой ДКП

ЦБ не планирует торопиться со снижением ставки для контроля за инфляцией, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по подготовке к рассмотрению основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2027 г. и период 2028 и 2029 гг. При этом депутаты опасаются чрезмерного охлаждения экономики, которое может вызвать излишнее сдерживание инфляции.