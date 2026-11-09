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Состояние главы Nvidia сократилось на $7,4 млрд на фоне дела о шпионаже

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Генеральный директор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг потерял около $7,4 млрд за первые полчаса торгов на фоне расследования обстоятельств его отношений с женщиной, обвиняемой в шпионаже. Об этом сообщает журнал Forbes.

По данным издания, состояние бизнесмена уменьшилось до $154,7 млрд. В рейтинге миллиардеров Forbes Хуанг опустился с восьмого на десятое место.

9 ноября CNBC сообщила, что Nvidia начала расследование в связи с отношениями Хуанга с бизнес-леди, которую разведслужбы называют китайской шпионкой. Американские разведслужбы обеспокоены, что Элис Хуан, связанная с облачной компанией и клиентом Nvidia под названием Megaspeed, передает информацию Пекину. Представитель Nvidia заявил, что Хуанг намерен продолжать исполнять обязанности генерального директора Nvidia без перерыва. В заявлении совет директоров Nvidia сообщил, что расследует утверждения о том, что Хуанг стал целью иностранной разведки. 

Позже официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь назвал беспочвенными утверждения о так называемом китайском шпионаже в деле Хуанга.

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