Состояние главы Nvidia сократилось на $7,4 млрд на фоне дела о шпионаже
Генеральный директор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг потерял около $7,4 млрд за первые полчаса торгов на фоне расследования обстоятельств его отношений с женщиной, обвиняемой в шпионаже. Об этом сообщает журнал Forbes.
По данным издания, состояние бизнесмена уменьшилось до $154,7 млрд. В рейтинге миллиардеров Forbes Хуанг опустился с восьмого на десятое место.
9 ноября CNBC сообщила, что Nvidia начала расследование в связи с отношениями Хуанга с бизнес-леди, которую разведслужбы называют китайской шпионкой. Американские разведслужбы обеспокоены, что Элис Хуан, связанная с облачной компанией и клиентом Nvidia под названием Megaspeed, передает информацию Пекину. Представитель Nvidia заявил, что Хуанг намерен продолжать исполнять обязанности генерального директора Nvidia без перерыва. В заявлении совет директоров Nvidia сообщил, что расследует утверждения о том, что Хуанг стал целью иностранной разведки.
Позже официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь назвал беспочвенными утверждения о так называемом китайском шпионаже в деле Хуанга.