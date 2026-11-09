Состояние главы Nvidia сократилось на $7,4 млрд на фоне дела о шпионаже

9 ноября CNBC сообщила, что Nvidia начала расследование в связи с отношениями Хуанга с бизнес-леди, которую разведслужбы называют китайской шпионкой. Американские разведслужбы обеспокоены, что Элис Хуан, связанная с облачной компанией и клиентом Nvidia под названием Megaspeed, передает информацию Пекину. Представитель Nvidia заявил, что Хуанг намерен продолжать исполнять обязанности генерального директора Nvidia без перерыва. В заявлении совет директоров Nvidia сообщил, что расследует утверждения о том, что Хуанг стал целью иностранной разведки.