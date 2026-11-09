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Reuters: Boeing сократит 5% штата подразделения коммерческой авиации

Анна Виноградова
Richard Drew / AP
Richard Drew / AP

Американская авиастроительная корпорация Boeing планирует сократить 5% сотрудников подразделения по производству коммерческих самолетов на фоне проблем с увеличением объемов выпуска лайнеров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутреннее письмо главы подразделения Стефани Поуп.

Сокращение персонала пройдет за счет естественной убыли сотрудников и увольнений. Первые уведомления работники получат не раньше декабря. По состоянию на конец 2025 г. в подразделении коммерческих самолетов Boeing работали 50 494 человека.

«Корректировка производственных графиков и сокращение выпуска самолетов приводят к переизбытку персонала», – говорится в письме Поуп. По ее словам, компания вынуждена замедлить наращивание производства, чтобы дать предприятиям и поставщикам дополнительное время для стабилизации работы.

Гендиректор Boeing Келли Ортберг ранее сообщил, что корпорация не достигнет намеченных на 2026 г. показателей производства и поставок самолетов 737. Теперь выход на выпуск 47 лайнеров в месяц ожидается в начале 2027 г., хотя изначально этот показатель планировалось достичь к лету 2026 г.

27 октября Boeing отчитался о сокращении чистого убытка за девять месяцев 2026 г. почти в 11 раз, до $551 млн. При этом операционный убыток подразделения коммерческих самолетов в III квартале составил $697 млн против ожидавшихся аналитиками $360,8 млн.

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