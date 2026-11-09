Reuters: Boeing сократит 5% штата подразделения коммерческой авиации

Гендиректор Boeing Келли Ортберг ранее сообщил, что корпорация не достигнет намеченных на 2026 г. показателей производства и поставок самолетов 737. Теперь выход на выпуск 47 лайнеров в месяц ожидается в начале 2027 г., хотя изначально этот показатель планировалось достичь к лету 2026 г.