Число жертв взрыва на заводе в Измире выросло до 16
Число погибших при взрыве на металлургическом заводе HABAŞ Demir Çelik в турецком Измире увеличилось до 16 человек. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Milliyet.
Взрыв произошел на предприятии в районе Алиага около полудня 9 ноября. После него начался пожар. По предварительным данным администрации провинции, во время работ с жидкой сталью оборвался мостовой кран, который упал в электродуговую печь. На место происшествия прибыли пожарные, медики и спасатели.
Ранее губернатор Измира Сулейман Эльбан сообщил о 10 погибших и 15 пострадавших, четверо из которых находились в тяжелом состоянии. По его словам, поисково-спасательные работы продолжались. Министерство юстиции Турции начало расследование происшествия, к которому привлекли четырех прокуроров.
Ранее телеканал NTV сообщал о трех погибших и 14 пострадавших, трое из которых находились в тяжелом состоянии. Еще десять человек оставались под завалами.
По данным телеканала, причиной происшествия стало падение крана в электродуговую печь во время разливки жидкой стали. В момент взрыва на предприятии находились рабочие.