Число жертв взрыва на заводе в Измире выросло до 16

Взрыв произошел на предприятии в районе Алиага около полудня 9 ноября. После него начался пожар. По предварительным данным администрации провинции, во время работ с жидкой сталью оборвался мостовой кран, который упал в электродуговую печь. На место происшествия прибыли пожарные, медики и спасатели.