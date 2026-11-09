«Автостат»: за пять лет в Россию ввезли почти 5 млн автомобилей

В июле 2026 г. президент РФ Владимир Путин заявлял, что все в мире скоро пересядут на китайские автомобили, отмечая глубокий кризис европейского автопрома. В первом полугодии 2026 г. экспорт легковых авто из Китая в РФ вырос на 134,7% к аналогичному периоду 2025 г., до $6,24 млрд.