«Автостат»: за пять лет в Россию ввезли почти 5 млн автомобилей
С начала 2022 г. по октябрь 2026 г. в Россию ввезли 4,79 млн автомобилей. Такие данные привел сооснователь и директор агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.
По его данным, в общий объем вошли 4,46 млн легковых автомобилей и 330 000 легких коммерческих и грузовых машин. Новые автомобили составили 59% импорта (2,83 млн), машины с пробегом – 41% (1,96 млн).
Крупнейшим поставщиком новых автомобилей стал Китай, на который пришлось 77,5% ввоза. Следом идут Киргизия (8,7%), Казахстан (4,1%), Белоруссия (3%) и Южная Корея (1,7%).
Среди подержанных машин лидирует Япония с долей 54,4%. На Южную Корею пришлось 12,2% поставок, на Китай – 10,3%, на Белоруссию – 8,1%, на Армению – 3,8%.
Всего за этот период из Китая в Россию ввезли почти 2,4 млн новых и подержанных автомобилей – около половины общего объема. Поставки из Японии составили 1,1 млн машин, или 22,8%.
20 октября Главное таможенное управление КНР сообщило, что экспортные поставки легковых автомобилей из Китая в Россию за период с января по сентябрь составили $10,7 млрд, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В июле 2026 г. президент РФ Владимир Путин заявлял, что все в мире скоро пересядут на китайские автомобили, отмечая глубокий кризис европейского автопрома. В первом полугодии 2026 г. экспорт легковых авто из Китая в РФ вырос на 134,7% к аналогичному периоду 2025 г., до $6,24 млрд.