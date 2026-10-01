Путин: скоро все пересядут на китайские автомобили
Президент Владимир Путин заявил, что все в мире скоро будут ездить на китайских машинах. По его словам, европейская автопромышленность находится в глубоком кризисе, и продукция из КНР может вытеснить другие иномарки с российских дорог.
«Мы скоро все будем ездить на китайских машинах», – сказал Путин на заседании клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия». «Хорошо это или плохо – не знаю, но дешево и качественно», – добавил он.
Экспорт китайских автомобилей в Россию в июле 2026 г. составил 32 700 машин, что на 63% превышает показатель аналогичного месяца 2025 г. За январь – июль объем таких поставок достиг 161 200 машин, увеличившись на 21%. За первые семь месяцев года экспорт легковых автомобилей из Китая превысил 6 млн единиц, увеличившись на 72%.