Экспорт китайских автомобилей в Россию вырос на 63% в июле
Экспорт китайских автомобилей в Россию в июле 2026 г. составил 32 700 машин, что на 63% превышает показатель аналогичного месяца 2025 г. За январь-июль объем таких поставок достиг 161 200 машин, увеличившись на 21%. Об этом сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков со ссылкой на данные China Passenger Car Association (CPCA).
В июле Китай экспортировал 923 000 легковых автомобилей – на 88% больше, чем годом ранее. Особенно быстро росли поставки машин на новых источниках энергии (NEV): их экспорт увеличился на 148%, до 550 000 единиц. В эту категорию входят прежде всего подключаемые гибриды и электромобили.
За первые семь месяцев года экспорт легковых автомобилей из Китая превысил 6 млн единиц, увеличившись на 72%. При этом более четверти прямых поставок новых машин в Россию обеспечивают физические лица. Кроме того, автомобили, в том числе произведенные в Китае, поступают на российский рынок транзитом через Киргизию.
По данным Главного таможенного управления КНР, Китай в январе – июне 2026 г. увеличил объем экспорта легковых автомобилей в Россию на 134,7% ($6,24 млрд). За год экспорт легковых автомобилей вырос на $3,58 млрд. Объем поставок составил $2,66 млрд. Общий экспорт китайских автомобилей и автокомпонентов в Россию вырос на 97,4%, достигнув $7,89 млрд. Это составляет 13% от всей выручки в российском направлении. Поставки грузовых автомобилей увеличились на 55,2% и составили $456,17 млн (в 2025 г. экспорт составил $293,99 млн). Экспорт комплектующих для автомобилей вырос на 14,3% (до $1,19 млрд).
22 июня «Автостат» сообщил, что по итогам 4 месяцев 2026 г. россияне приобрели 105 500 китайских легковых автомобилей с пробегом, что на 45% больше, чем в 2025 г. При этом доля китайских машин с оборотом на вторичном рынке выросла с 4,1% до 5,7%. Наиболее популярными моделями стали – Chery с долями 21%, Geely (18%) и Haval (15%).