Экспорт китайских автомобилей в Россию вырос на 63% в июле

По данным Главного таможенного управления КНР, Китай в январе – июне 2026 г. увеличил объем экспорта легковых автомобилей в Россию на 134,7% ($6,24 млрд). За год экспорт легковых автомобилей вырос на $3,58 млрд. Объем поставок составил $2,66 млрд. Общий экспорт китайских автомобилей и автокомпонентов в Россию вырос на 97,4%, достигнув $7,89 млрд. Это составляет 13% от всей выручки в российском направлении. Поставки грузовых автомобилей увеличились на 55,2% и составили $456,17 млн (в 2025 г. экспорт составил $293,99 млн). Экспорт комплектующих для автомобилей вырос на 14,3% (до $1,19 млрд).