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Главная / Бизнес /

Продажи новых легковых автомобилей в 2026 году будут на уровне 1,4 млн штук

Авторынок постепенно входит в фазу стабилизации после шоков прошлых лет
Денис Ильюшенков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Существенного роста авторынка в России во втором полугодии 2026 г. ожидать не стоит, а по году продажи могут лишь немногим превысить уровень 2025 г., когда было реализовано 1,33 млн новых легковых машин. Об этом рассказали опрошенные «Ведомостями» аналитики и автоэксперты.

Рост рынка по итогам первого полугодия во многом объясняется низкой базой прошлого года, говорит президент ассоциации «Российские автодилеры» (РоАД) Алексей Подщеколдин. В январе – июне 2026 г. было продано 608 618 новых легковых машин (данные «Автостата»), что на 15% больше, чем годом ранее.

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