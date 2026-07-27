Продажи новых легковых автомобилей в 2026 году будут на уровне 1,4 млн штук

Существенного роста авторынка в России во втором полугодии 2026 г. ожидать не стоит, а по году продажи могут лишь немногим превысить уровень 2025 г., когда было реализовано 1,33 млн новых легковых машин. Об этом рассказали опрошенные «Ведомостями» аналитики и автоэксперты.