Экспорт китайских легковых авто в РФ в первом полугодии 2026 года вырос на 134%
Китай в январе – июне 2026 г. увеличил объем экспорта легковых автомобилей в Россию на 134,7% ($6,24 млрд). За год экспорт легковых автомобилей вырос на $3,58 млрд. Объем поставок составил $2,66 млрд, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.
Общий экспорт китайских автомобилей и автокомпонентов в Россию вырос на 97,4%, достигнув $7,89 млрд. Это составляет 13% от всей выручки в российском направлении. Поставки грузовых автомобилей увеличились на 55,2% и составили $456,17 млн (в 2025 г. экспорт составил $293,99 млн). Экспорт комплектующих для автомобилей вырос на 14,3% (до $1,19 млрд).
Заместитель начальника отдела аналитики «Автостата» Дмитрий Ярыгин назвал Geely и Mazda CX-5 самыми популярными моделями среди ввозимых из Китая машин. Ярыгин добавил, что при этом доля китайских марок в приросте импорта легковых машин сократилась с 74% до 71% в годовом выражении. «Китай у нас остается наиболее емким направлением в общей структуре ввоза автомобилей. При этом его доля в общем объеме импорта легковых машин по сравнению с аналогичным периодом прошлого года чуть припала», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»)
22 июня «Автостат» сообщил, что по итогам 4 месяцев 2026 г. россияне приобрели 105 500 китайских легковых автомобилей с пробегом, что на 45% больше, чем в 2025 г. При этом доля китайских машин с оборотом на вторичном рынке выросла с 4,1% до 5,7%. Наиболее популярными моделями стали – Chery с долями 21%, Geely (18%) и Haval (15%).
14 июля Financial Times писало, что экспорт автомобилей из Китая в июне впервые в истории превысил 1 млн, а общий объем китайского экспорта в июне увеличился на 27%. Издание отмечает, что если Китай сохранит текущий темп поставок, то по итогам 2026 г. он может экспортировать более 10 млн автомобилей.