Экспорт китайских легковых авто в РФ в первом полугодии 2026 года вырос на 134%

Заместитель начальника отдела аналитики «Автостата» Дмитрий Ярыгин назвал Geely и Mazda CX-5 самыми популярными моделями среди ввозимых из Китая машин. Ярыгин добавил, что при этом доля китайских марок в приросте импорта легковых машин сократилась с 74% до 71% в годовом выражении. «Китай у нас остается наиболее емким направлением в общей структуре ввоза автомобилей. При этом его доля в общем объеме импорта легковых машин по сравнению с аналогичным периодом прошлого года чуть припала», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»)