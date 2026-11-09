Нурлану Сабурову запретили открывать бизнес в России до 2029 года
Комику Нурлану Сабурову запретили открывать бизнес в России до 25 марта 2029 г. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС).
Причиной отказа, по словам «РИА Новости», стал неправильный адрес, который компания комика внесла в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).
В апреле 2025 г. Сабуров зарегистрировал в России компанию «Сабр продакшн». Она занималась производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, а также их распространением. Чистая прибыль «Сабр продакшн» в 2025 г. составила 14,3 млн руб. В октябре 2026 г. стало известно, что компанию ликвидируют.
Агентство пояснило, что, согласно законодательству РФ, ФНС может отказать в регистрации владельцу бизнеса, если ранее он руководил компанией или владел контролирующей долей компании, у которой есть запись о недостоверности данных.
6 февраля «РИА Новости» сообщили, что Сабурову запретили въезд на территорию РФ на 50 лет. Решение вступило в силу 30 января в интересах национальной безопасности страны. По данным ТАСС, оно связано с критикой комиком спецоперации России на Украине, а также нарушением миграционного и налогового законодательства. 8 февраля комик поблагодарил Россию за возможность творческого развития. Комментировать запрет на въезд в страну он отказался.
16 февраля в отношении Сабурова проверку запустил комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана. Статья, по которой организованы мероприятия, не уточняется до их окончания.