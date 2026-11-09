Нурлану Сабурову запретили открывать бизнес в России до 2029 года

6 февраля «РИА Новости» сообщили, что Сабурову запретили въезд на территорию РФ на 50 лет. Решение вступило в силу 30 января в интересах национальной безопасности страны. По данным ТАСС, оно связано с критикой комиком спецоперации России на Украине, а также нарушением миграционного и налогового законодательства. 8 февраля комик поблагодарил Россию за возможность творческого развития. Комментировать запрет на въезд в страну он отказался.