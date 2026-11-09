Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,363+0,65%KUZB0,026+0,97%MGTS1 366+1,04%IMOEX2 473,39+0,39%RTSI941,56-0,36%RGBI111,95+0,04%RGBITR777,9+0,14%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Нурлану Сабурову запретили открывать бизнес в России до 2029 года

Анна Суслова
Александр Демьянчук / ТАСС
Александр Демьянчук / ТАСС

Комику Нурлану Сабурову запретили открывать бизнес в России до 25 марта 2029 г. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС).

Причиной отказа, по словам «РИА Новости», стал неправильный адрес, который компания комика внесла в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

В апреле 2025 г. Сабуров зарегистрировал в России компанию «Сабр продакшн». Она занималась производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, а также их распространением. Чистая прибыль «Сабр продакшн» в 2025 г. составила 14,3 млн руб. В октябре 2026 г. стало известно, что компанию ликвидируют.

Агентство пояснило, что, согласно законодательству РФ, ФНС может отказать в регистрации владельцу бизнеса, если ранее он руководил компанией или владел контролирующей долей компании, у которой есть запись о недостоверности данных.

6 февраля «РИА Новости» сообщили, что Сабурову запретили въезд на территорию РФ на 50 лет. Решение вступило в силу 30 января в интересах национальной безопасности страны. По данным ТАСС, оно связано с критикой комиком спецоперации России на Украине, а также нарушением миграционного и налогового законодательства. 8 февраля комик поблагодарил Россию за возможность творческого развития. Комментировать запрет на въезд в страну он отказался.

16 февраля в отношении Сабурова проверку запустил комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана. Статья, по которой организованы мероприятия, не уточняется до их окончания.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте