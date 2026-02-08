Получивший запрет на въезд комик Сабуров поблагодарил Россию
Комик Нурлан Сабуров заявил, что благодарен России за возможность творческого развития. Об этом он написал в Stories в своем аккаунте в Instagram
Комик подчеркнул, что не будет комментировать запрет на въезд в страну, так как этими вопросами занимаются юристы на своем уровне.
«Время расставит все на свои места», – заявил Сабуров.
Он написал, что за 15 лет его пути стендап-комика объехал множество городов России и везде его встречали дружелюбно и тепло. Сабуров подчеркнул, что благороден стране, в которой состоялся как артист и обрел большую многонациональную аудиторию.
6 февраля Сабурову запретили въезд на территорию России на срок в 50 лет. Решение вступило в силу 30 января в интересах национальной безопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. ТАСС отмечал, что запрет связан с критикой Сабуровым проведения спецоперации на Украине, а также с нарушением миграционного и налогового законодательства.