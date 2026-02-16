КНБ Казахстана организовал проверку в отношении комика Сабурова

6 февраля Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Решение вступило в силу 30 января в интересах национальной безопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. По данным ТАСС, запрет связан с критикой Сабуровым проведения спецоперации на Украине, а также с нарушением миграционного и налогового законодательства.