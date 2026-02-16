Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

КНБ Казахстана организовал проверку в отношении комика Сабурова

Ведомости

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана запустил проверку в отношении стендап-комика Нурлана Сабурова. Статья, по которой организованы мероприятия, не уточняется до их окончания, пишет «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.

8 февраля Сабуров заявил, что благодарен России за возможность творческого развития. Он отказался комментировать запрет на въезд в страну, так как этими вопросами занимаются юристы на своем уровне.

6 февраля Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Решение вступило в силу 30 января в интересах национальной безопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. По данным ТАСС, запрет связан с критикой Сабуровым проведения спецоперации на Украине, а также с нарушением миграционного и налогового законодательства.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь