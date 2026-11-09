Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,363+0,66%KUZB0,026+0,97%MGTS1 366+1,04%IMOEX2 473,02+0,37%RTSI941,41-0,37%RGBI111,95+0,04%RGBITR777,9+0,14%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Еврокомиссия подтвердила участие ЕС в переговорах в Абу-Даби

Татьяна Мозолевская
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Еврокомиссия подтвердила, что представители ЕС поедут в Абу-Даби, где на этой неделе пройдет раунд трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Паула Пиньо.

«Мы можем подтвердить, что ЕС будет представлен в Абу-Даби. Европейские лидеры также обсудят эту тему на этой неделе на неформальном саммите. Относительно форматов участия у нас нет информации, которой мы могли бы поделиться», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Переговоры по Украине стартуют в Абу-Даби (ОАЭ) 10 ноября. От России примут участие помощник президента Владимир Мединский, два заместителя министра иностранных дел России – Сергей Рябков и Михаил Галузин, а также начальник ГРУ Генштаба Игорь Костюков и замначальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский.

6 ноября зять американского президента Джаред Кушнер сообщил, что США допускают прямое участие европейских стран в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, если в Абу-Даби России, США и Украине удастся добиться прогресса в переговорах.

9 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Европа не будет участвовать в трехсторонних переговорах по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь