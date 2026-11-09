Еврокомиссия подтвердила участие ЕС в переговорах в Абу-Даби

«Мы можем подтвердить, что ЕС будет представлен в Абу-Даби. Европейские лидеры также обсудят эту тему на этой неделе на неформальном саммите. Относительно форматов участия у нас нет информации, которой мы могли бы поделиться», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).