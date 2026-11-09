Еврокомиссия подтвердила участие ЕС в переговорах в Абу-Даби
Еврокомиссия подтвердила, что представители ЕС поедут в Абу-Даби, где на этой неделе пройдет раунд трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Паула Пиньо.
«Мы можем подтвердить, что ЕС будет представлен в Абу-Даби. Европейские лидеры также обсудят эту тему на этой неделе на неформальном саммите. Относительно форматов участия у нас нет информации, которой мы могли бы поделиться», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Переговоры по Украине стартуют в Абу-Даби (ОАЭ) 10 ноября. От России примут участие помощник президента Владимир Мединский, два заместителя министра иностранных дел России – Сергей Рябков и Михаил Галузин, а также начальник ГРУ Генштаба Игорь Костюков и замначальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский.
6 ноября зять американского президента Джаред Кушнер сообщил, что США допускают прямое участие европейских стран в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, если в Абу-Даби России, США и Украине удастся добиться прогресса в переговорах.
9 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Европа не будет участвовать в трехсторонних переговорах по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби.