В «Пулково» у иностранца обнаружили радиоактивные природные минералы

Опасные минералы были обнаружены во время таможенного контроля чемодана иностранца. С помощью переносного радиометра-спектрометра было установлено, что радиационный фон минералов, находившихся среди личных вещей пассажира, превышает допустимые значения в несколько раз. Пассажир заявил, что привез минералы для подготовки выпускного проекта в одном из университетов Санкт-Петербурга, где он проходит обучение.