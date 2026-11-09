В «Пулково» у иностранца обнаружили радиоактивные природные минералы
В петербургском аэропорту «Пулково» в багаже 43-летнего иностранца, прибывшего из Африки, были обнаружены радиоактивные природные минералы. Об этом сказано на официальном сайте Федеральной таможенной службы России (ФТС). Общий вес минералов составил 450 г, иностранец летел транзитом через Стамбул.
Опасные минералы были обнаружены во время таможенного контроля чемодана иностранца. С помощью переносного радиометра-спектрометра было установлено, что радиационный фон минералов, находившихся среди личных вещей пассажира, превышает допустимые значения в несколько раз. Пассажир заявил, что привез минералы для подготовки выпускного проекта в одном из университетов Санкт-Петербурга, где он проходит обучение.
«В камнях обнаружили радионуклид радий-226. Мощность дозы гамма‑излучения на поверхности пакета составила 8,19 мкЗв/ч», – сообщили в ФТС.
Возбуждено административное дело по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов или ограничений на ввоз товаров). Санкции статьи предусматривают штраф с конфискацией товаров. ФТС передала информацию в Роспотребнадзор. Материалы переданы в соответствующие организации для утилизации.
30 октября в «Пулково» таможенники изъяли у 51-летнего гражданина Германии 32 предмета антиквариата общей стоимостью более 3 млн руб. Мужчину остановили для выборочного контроля в «зеленом» коридоре. Незадекларированные культурные ценности обнаружены при досмотре его дорожной сумки, чемодана и карманов куртки.