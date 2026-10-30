ФТС изъяла культурный антиквариат у гражданина ФРГ в «Пулково»
Сотрудники таможни изъяли у 51-летнего гражданина Германии в аэропорту «Пулково» 32 предмета антиквариата общей стоимостью более 3 млн руб. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).
Мужчину остановили для выборочного контроля в «зеленом» коридоре. При досмотре его дорожной сумки, чемодана и карманов куртки таможенники обнаружили незадекларированные культурные ценности.
Среди изъятых предметов оказались серебряный с золочением оклад иконы Корсунской Божией Матери середины XIX в., лента к ордену Святого апостола Андрея Первозванного последней четверти XIX в., а также медали и знаки отличия. Экспертиза установила, что все 32 предмета являются культурными ценностями, имеющими особое историческое значение.
Гражданин ФРГ пояснил, что намеревался продать антикварные предметы на аукционных площадках.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о контрабанде культурных ценностей в крупном размере (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы либо штраф до 1 млн руб.
23 октября ЦОС ФСБ сообщил, что Ленинский районный суд Тамбова приговорил двух местных жителей к пяти с половиной годам условно каждого за попытку контрабанды культурных ценностей в крупном размере.
По данным службы, в августе 2024 г. злоумышленники пытались отправить почтой в Великобританию и Францию 135 предметов средневековой культуры Северо-Восточной Руси и Западного Кавказа. Эксперты оценили их стоимость примерно в 1 млн руб. и признали не подлежащими вывозу. Предметы переданы в управление Минкультуры по ЦФО для включения в музейный фонд.