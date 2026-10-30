ФТС изъяла культурный антиквариат у гражданина ФРГ в «Пулково»

По данным службы, в августе 2024 г. злоумышленники пытались отправить почтой в Великобританию и Францию 135 предметов средневековой культуры Северо-Восточной Руси и Западного Кавказа. Эксперты оценили их стоимость примерно в 1 млн руб. и признали не подлежащими вывозу. Предметы переданы в управление Минкультуры по ЦФО для включения в музейный фонд.