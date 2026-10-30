Ушаков: даже европейцы задергались в урегулировании конфликта на Украине

Ушаков: даже европейцы задергались в урегулировании конфликта на УкраинеПриезд представителей Европы в Абу-Даби нельзя считать участием в переговорах
Все стороны сейчас хотят завершения конфликта на Украине, в том числе европейские страны. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
По его словам, между европейскими представителями возникли разногласия, а некоторые из них стали придерживаться иной позиции. Ушаков отметил, что в Европе сейчас идут споры, которые могут свидетельствовать о подвижках в подходах к урегулированию.
Помощник президента также обратил внимание на настрой США и заявил, что Москва поддержала идею возобновления переговорного процесса во время предыдущих контактов с американской стороной в Петербурге. По его словам, ранее переговоры были прерваны после того, как украинская сторона отказалась от их продолжения.
Комментируя возможное присутствие европейских представителей в Абу-Даби, где планируются обсуждения по Украине, Ушаков подчеркнул, что их приезд сам по себе не будет означать участия в переговорах. Он уточнил, что европейцы могут консультироваться с украинской и американской делегациями или передавать им свои позиции, однако формальным участием в переговорном процессе это считаться не будет.
30 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин открыт к контактам со всеми мировыми лидерами ради урегулирования конфликта на Украине. Представитель Кремля, отвечая на вопрос журналиста Александра Юнашева, сказал, что российский президент готов провести телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
29 октября Ушаков говорил, что дата проведения трехсторонних переговоров в Абу-Даби пока не определена. Состав российской переговорной делегации также будет объявлен позднее. Он также сообщал, что проведение трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине после 4 ноября будет зависеть в том числе от действий украинской стороны в праздничные дни.