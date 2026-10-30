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Главная / Политика /

Песков: Путин готов к телефонным разговорам с Макроном и Мерцем

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин готов провести телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщил журналист Александр Юнашев.

27 октября Путин провел телефонные переговоры с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Инициаторами беседы выступили европейские лидеры. Стороны обсудили урегулирование конфликта на Украине, перспективы трехсторонних переговоров в Абу-Даби и вопросы безопасности в Балтийском регионе.

28 октября Песков призвал поддерживать европейских политиков, выступающих за диалог с Россией. По его словам, в европейских столицах продолжают звучать заявления о необходимости усиления давления на Москву, однако появляются и сторонники прямых контактов.

29 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил готовность Путина продолжить переговоры со Стуббом и Стёре, если они вновь проявят инициативу.

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