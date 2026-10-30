Что сказал Путин на переговорах с президентами Намибии, Конго, Бурунди и Кении

На полях саммита также прошла встреча Путина с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо, который участвует в саммитах «Россия – Африка» уже в третий раз. И по словам президента страны, решили те задачи, которые ставили перед собой в двустороннем сотрудничестве. Путин сказал, что в 2025 г. было заключено межправительственное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, был подписан план развития сотрудничества между странами с 2026 по 2028 г. «Я очень рад вас видеть в Москве», – добавил Путин.