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Что сказал Путин на переговорах с президентами Намибии, Конго, Бурунди и Кении

Президент России продолжает двусторонние встречи на полях саммита «Россия – Африка»
Елена Мухаметшина
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

После завершения саммита «Россия – Африка» 29 октября в Кремле у Владимира Путина продолжилась серия двусторонних встреч с лидерами стран Африки. Первой состоялась встреча с президентом Намибии Нетумбо Нанди-Ндайтвой. Путин поблагодарил, что она приехала в Москву в свой день рождения. Сотрудничество с Намибией развивается, но в абсолютных величинах «это пока выглядит достаточно скромно», поэтому «есть над чем, нужно и можно поработать». По его словам, перспективы взаимодействия есть в сфере полезных ископаемых, сельском хозяйстве, рыболовстве, информационно-коммуникационном секторе. По линии ООН Россия делает все, чтобы оказать содействие Намибии, добавил он.

Президент вспомнил выставку передовых технологий, которую он показывал накануне гостям из Африки: «Я видел, что у вас был интерес к некоторым направлениям. Думаю, было бы правильно, если бы мы озадачили межправкомиссию, которая могла бы подхватить некоторые направления нашего взаимодействия, и я очень надеюсь на то, что это принесет реальный практический результат».

На полях саммита также прошла встреча Путина с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо, который участвует в саммитах «Россия – Африка» уже в третий раз. И по словам президента страны, решили те задачи, которые ставили перед собой в двустороннем сотрудничестве. Путин сказал, что в 2025 г. было заключено межправительственное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, был подписан план развития сотрудничества между странами с 2026 по 2028 г. «Я очень рад вас видеть в Москве», – добавил Путин.

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Поговорил президент России и с председателем Африканского союза, президентом Бурунди Эваристом Ндайишимийе. Путин и Ндайишимийе сопредседательствовали на нынешнем саммите. По словам президента, Россия поддерживает стремление Африканского союза стать полноценным участником G20. Путин поздравил Ндайишимийе с тем, что накануне ему было присвоено звание почетного доктора РУДН.

Завершающей в этот день стала встреча с президентом Кении Уильямом Руто, который на саммите впервые. Страна принимала участие во всех трех саммитах, но на высшем уровне – только в 2019 г., когда в Сочи приезжал предшественник Руто Ухуру Муигаи Кениата. Россия заинтересована в развитии торгово-экономического сотрудничества с Кенией, она поставляет продукцию агропромышленного комплекса. Сотрудничество развивается в культурно-гуманитарной сфере – в Кении выступал в прошлом году театр «Русский балет», в этом году – ансамбль «Хохлома».

В Кении расположено отделение ООН и Россия поддерживает укрепление Кении в работе этой организации, отметил Путин. «Это единственная штаб-квартира универсальной организации, находящаяся в стране Глобального Юга. За Найроби закрепился даже неофициальный статус природоохранной столицы мира. Мы этому очень рады, всё это во многом благодаря усилиям самих кенийцев происходит», – добавил он.

Двусторонние встречи с лидерами стран Африки на полях саммита у Путина были и накануне. Он встретился с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси и премьер-министром Эфиопии Эфиопии Абийем Ахмедом. Начались же двусторонки еще 27 октября, когда в Москве проходил Форум стран – экспортеров газа. Тогда Путин беседовал с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, эмиром Катара Тамимом Аль Тани. Были встречи и с главами африканских стран – президентом Мозамбика Даниэлом Франсишку Чапо, президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, председателем Президентского совета Ливии Мухаммедом Менфи. Еще около десяти двусторонних встреч запланировано на 30 октября.

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