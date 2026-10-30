ВТБ официально завершил санацию БМ-банка

БМ-банк – это бывший «Банк Москвы», который мэрия столицы создала в середине 1990-х гг. ВТБ купил 46,48% банка в начале 2011 г. После покупки на балансе банка обнаружились проблемные активы на 366 млрд руб., и ему потребовалась финансовая помощь. В том же году ВТБ стал санатором банка при участии АСВ и получил депозит на 295 млрд руб. по льготной ставке 0,51% годовых на срок до 2026 г. Депозиты через АСВ ЦБ тогда давал банкам, которые оздоравливали другие кредитные организации. До 100% ВТБ довел свою долю в начале 2016 г., после чего банк переименовали в БМ-банк. Санация должна была закончиться в октябре.