ВТБ официально завершил санацию БМ-банка

ВТБ официально завершил санацию БМ-банкаБанк вернул депозит АСВ, но пока не нашел способ присоединить бывший «Банк Москвы»
ВТБ завершил финансовое оздоровление БМ-банка и в срок вернул депозит АСВ, полученный на санацию. Об этом журналистам в ходе звонка рассказал первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. «Мы на 30 сентября полностью завершили процедуру финансового оздоровления бывшего «Банка Москвы», который у нас называется БМ-банк», – сказал он.
Документы на официальный выход из плана финансового оздоровления уже поданы, отметил Пьянов: он перестанет действовать после решений советов директоров Банка России и АСВ. Все резервы, предусмотренные планом, созданы, заверил первый зампред. По его словам, БМ-банк продолжит работу как кредитная организация без приставки «находящаяся на санации».
Финансовое оздоровление БМ-банка ВТБ завершает без присоединения. Сейчас регулятора интересует прежде всего само окончание санации, объяснил Пьянов, поэтому оно освобождено от требования о присоединении. Но от интеграции ВТБ не отказывается. «Мы будем стараться возвратить эту кредитную организацию на рельсы присоединения так быстро, насколько это будет возможно», – сказал Пьянов.
БМ-банк – это бывший «Банк Москвы», который мэрия столицы создала в середине 1990-х гг. ВТБ купил 46,48% банка в начале 2011 г. После покупки на балансе банка обнаружились проблемные активы на 366 млрд руб., и ему потребовалась финансовая помощь. В том же году ВТБ стал санатором банка при участии АСВ и получил депозит на 295 млрд руб. по льготной ставке 0,51% годовых на срок до 2026 г. Депозиты через АСВ ЦБ тогда давал банкам, которые оздоравливали другие кредитные организации. До 100% ВТБ довел свою долю в начале 2016 г., после чего банк переименовали в БМ-банк. Санация должна была закончиться в октябре.
Последние годы ВТБ присоединял к БМ-банку свои «дочерние» организации. В 2021-2022 гг. к нему присоединили Запсибкомбанк, банк «Возрождение» и УК «Динамо», а в январе 2025 г. «ФК Открытие» и Саровбизнесбанк. Осенью 2026 г. вся эта «ракета-носитель» должна была стать частью ВТБ.
Планы нарушило решение Лондонского арбитража (LCIA). Суд разбирал давний спор «Открытия» с держателями его субординированного займа на $500 млн. Заем списали при санации «Открытия» Банком России в 2017 г. Банк суд проиграл, а правопреемником по спору стал БМ-банк. В июле 2025 г. Пьянов говорил, что присоединение «в такой неизменной форме» уже не состоится. По его словам, ВТБ нужно защитить свою зарубежную инфраструктуру от «заражения» иском, а у самого БМ-банка такой инфраструктуры нет.
Как именно присоединить БМ-банк, ВТБ еще не решил. «Как только мы найдем способ, вы увидите его в подготовительных действиях. Пока этот способ не найден», – отметил Пьянов. В июле он говорил, что группа обсуждает с ЦБ варианты интеграции.