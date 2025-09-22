АСВ намерено завершить оздоровление четырех банков к концу 2030 года

Источник агентства отмечает, что сейчас не ожидается роста количества банков на санации и нет задачи использовать средства ФОСВ на их финансовое оздоровление, но нельзя целиком исключить возникновение точечных проблем. По закону средства фонда могут использоваться для выплаты страхового возмещения по вкладам и целей финансирования мер по предупреждению банкротства банков. АСВ готово рассмотреть целесообразность создания отдельного фонда для реализации мер по предупреждению банкротства. Он может быть сформирован из накопленных средств в ФОСВ.