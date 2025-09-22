АСВ намерено завершить оздоровление четырех банков к концу 2030 года
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) рассчитывает на завершение мер по предупреждению банкротства четырех банков и возврат более 300 млрд руб. средств предоставленной финансовой помощи к концу 2030 г. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с проектом стратегии агентства на 2026-2030 гг.
Меры по предупреждению банкротства с участием АСВ проводятся в отношении 11 банков. Среди них БМ-банк, Мособлбанк, «Тимер банк», ВУЗ-банк, банк «Солидарность», Газэнергобанк, Инвестторгбанк, Генбанк, Экономбанк, Балтинвестбанк и банк «Пересвет». Собеседник издания заявил, что обозначенный в проекте стратегии состав проектов может расширяться и сокращаться.
Кроме того, к 2030 г. АСВ хочет оценить возможность более широкого использования накопленных в фонде обязательного страхования вкладов (ФОСВ) средств банковского сектора для финансирования санаций финансовых организаций. По оценке агентства, к началу 2026 г. размер ФОСВ достигнет 1,2 трлн руб., а по итогам 2030 г. показатель составит 4,1 трлн руб.
Источник агентства отмечает, что сейчас не ожидается роста количества банков на санации и нет задачи использовать средства ФОСВ на их финансовое оздоровление, но нельзя целиком исключить возникновение точечных проблем. По закону средства фонда могут использоваться для выплаты страхового возмещения по вкладам и целей финансирования мер по предупреждению банкротства банков. АСВ готово рассмотреть целесообразность создания отдельного фонда для реализации мер по предупреждению банкротства. Он может быть сформирован из накопленных средств в ФОСВ.
3 сентября совет директоров Банка России решил отозвать лицензию на осуществление банковских операций у банка «Таврический» из-за отсутствия перспектив дальнейшей реализации модели санации. 10 сентября АСВ сообщило, что вкладчики банка обратились за получением 6,8 млрд руб. страхового возмещения в первый день выплат. Заявления подали 6000 вкладчиков.