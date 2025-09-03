ЦБ отозвал лицензию у банка «Таврический»
Совет директоров Банка России принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у банка «Таврический» в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
В ЦБ пояснили, что необходимость отозвать лицензию возникла на основании п. 1, 2 ч. 2 ст. 20 закона «О банках и банковской деятельности», поскольку банк полностью утратил собственный капитал.
Кроме того, Банк России своим приказом назначил временную администрацию в банке «Таврический». Ее функции регулятор возложил на компанию «Агентство по страхованию вкладов» («АСВ»). Назначенное руководство будет действовать до момента назначения управляющего или ликвидатора.
В Telegram-канале «АСВ» рассказали, что руководителем временной администрации станет Олеся Бука. Поскольку банк является участником системы обязательного страхования вкладов, и его клиенты имеют право на получение возмещения по вкладам, агентство планирует начать выплаты не позднее 17 сентября. «АСВ» отберет банки-агенты на конкурсной основе не позднее 8 сентября. Страховая ответственность оценивается в 56,5 млрд руб.
«Таврический» банк занимал 60-е место в банковской системе РФ.
15 апреля Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций и деятельности по управлению ценными бумагами у «Промтрансбанка» (ПТБ). Причиной, по сообщению Центробанка, стало фактическое неосуществление кредитной организацией деятельности по управлению ценными бумагами в течение более 18 месяцев. Кроме того, ПТБ нарушал федеральные законы и нормативные акты ЦБ РФ, в том числе, по отмыванию доходов.