Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

ЦБ отозвал лицензию у банка «Таврический»

Ведомости

Совет директоров Банка России принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у банка «Таврический» в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

В ЦБ пояснили, что необходимость отозвать лицензию возникла на основании п. 1, 2 ч. 2 ст. 20 закона «О банках и банковской деятельности», поскольку банк полностью утратил собственный капитал. 

Кроме того, Банк России своим приказом назначил временную администрацию в банке «Таврический». Ее функции регулятор возложил на компанию «Агентство по страхованию вкладов» («АСВ»). Назначенное руководство будет действовать до момента назначения управляющего или ликвидатора. 

ЦБ РФ отозвал лицензию у «Промтрансбанка»

Финансы / Банки

В Telegram-канале «АСВ» рассказали, что руководителем временной администрации станет Олеся Бука. Поскольку банк является участником системы обязательного страхования вкладов, и его клиенты имеют право на получение возмещения по вкладам, агентство планирует начать выплаты не позднее 17 сентября. «АСВ» отберет банки-агенты на конкурсной основе не позднее 8 сентября. Страховая ответственность оценивается в 56,5 млрд руб.

«Таврический» банк занимал 60-е место в банковской системе РФ. 

15 апреля Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций и деятельности по управлению ценными бумагами у «Промтрансбанка» (ПТБ). Причиной, по сообщению Центробанка, стало фактическое неосуществление кредитной организацией деятельности по управлению ценными бумагами в течение более 18 месяцев. Кроме того, ПТБ нарушал федеральные законы и нормативные акты ЦБ РФ, в том числе, по отмыванию доходов.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных