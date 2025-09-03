ЦБ отозвал лицензию у банка «Таврический»

15 апреля Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций и деятельности по управлению ценными бумагами у «Промтрансбанка» (ПТБ). Причиной, по сообщению Центробанка, стало фактическое неосуществление кредитной организацией деятельности по управлению ценными бумагами в течение более 18 месяцев. Кроме того, ПТБ нарушал федеральные законы и нормативные акты ЦБ РФ, в том числе, по отмыванию доходов.