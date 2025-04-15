ЦБ РФ отозвал лицензию у «Промтрансбанка»
Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций и деятельности по управлению ценными бумагами у «Промтрансбанка» (ПТБ). Об этом сообщается на сайте регулятора.
Причиной, по сообщению Центробанка, стало фактическое неосуществление кредитной организацией деятельности по управлению ценными бумагами в течение более 18 месяцев. Кроме того, ПТБ нарушал федеральные законы и нормативные акты ЦБ РФ, в том числе, по отмыванию доходов.
«Промтрансбанк», уточняет ЦБ РФ, был хронически убыточным, и его собственники не прилагали достаточных усилий, чтобы нормализовать ситуацию.
В связи с тем, что ПТБ является участником системы страхования вкладов, 100% остатка средств вернут вкладчикам (но не более 1,4 млн руб. на вкладчика). Выплатами займется ГК «АСВ».
18 февраля Центробанк прекратил деятельность временной администрации «Гарант-инвеста» после признания коммерческой организации банкротом. ЦБ РФ в течение года вводил ограничения на привлечение средств вкладчиков. 25 декабря 2024 г. Центробанк провел внеплановую инспекцию банка и выявил крупную недостачу. Регулятор подчеркнул, что «формирование необходимых резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам повлечет полную утрату банком собственных средств», отчего возникла реальная угроза инвесторам и вкладчикам банка.