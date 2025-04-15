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ЦБ РФ отозвал лицензию у «Промтрансбанка»

Ведомости

Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций и деятельности по управлению ценными бумагами у «Промтрансбанка» (ПТБ). Об этом сообщается на сайте регулятора.

Причиной, по сообщению Центробанка, стало фактическое неосуществление кредитной организацией деятельности по управлению ценными бумагами в течение более 18 месяцев. Кроме того, ПТБ нарушал федеральные законы и нормативные акты ЦБ РФ, в том числе, по отмыванию доходов.

«Промтрансбанк», уточняет ЦБ РФ, был хронически убыточным, и его собственники не прилагали достаточных усилий, чтобы нормализовать ситуацию.

В связи с тем, что ПТБ является участником системы страхования вкладов, 100% остатка средств вернут вкладчикам (но не более 1,4 млн руб. на вкладчика). Выплатами займется ГК «АСВ».

18 февраля Центробанк прекратил деятельность временной администрации «Гарант-инвеста» после признания коммерческой организации банкротом. ЦБ РФ в течение года вводил ограничения на привлечение средств вкладчиков. 25 декабря 2024 г. Центробанк провел внеплановую инспекцию банка и выявил крупную недостачу. Регулятор подчеркнул, что «формирование необходимых резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам повлечет полную утрату банком собственных средств», отчего возникла реальная угроза инвесторам и вкладчикам банка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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