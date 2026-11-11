В Кремле отрицают связь России с делом о шпионаже в Британии

Кремль не располагает информацией об обстоятельствах задержания американского военнослужащего в Великобритании по подозрению в шпионаже, связанном с Россией. Москва не имеет отношения к этому делу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, как арест может повлиять на отношения России с США и Великобританией.