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В Кремле отрицают связь России с делом о шпионаже в Британии

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Кремль не располагает информацией об обстоятельствах задержания американского военнослужащего в Великобритании по подозрению в шпионаже, связанном с Россией. Москва не имеет отношения к этому делу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, как арест может повлиять на отношения России с США и Великобританией.

«Этот арест никак не касается нас, и мы не знаем, с чем он связан», – сказал представитель Кремля. Он подчеркнул, что российская сторона не имеет отношения к произошедшему.

10 ноября британская полиция задержала 41-летнего военнослужащего армии США вблизи города Глостер. Его подозревают в получении или разглашении защищенной информации и содействии иностранной разведке. В полиции уточнили, что расследование связано с Россией. Личность подозреваемого не раскрывается.

Расследование ведется совместно с ФБР и американскими военными. По данным полиции, задержанный находится под стражей в Лондоне, обыски проведены по двум адресам в графстве Глостершир. Директор ФБР Кэш Патель назвал обвинения в шпионаже серьезной проблемой для безопасности США и их союзников.

30 марта ФСБ обвинила в шпионаже второго секретаря посольства Великобритании в Москве Янса Ван Ренсбурга. По версии ведомства, дипломат собирал чувствительную информацию во время неофициальных встреч с российскими экспертами. Его лишили аккредитации и обязали покинуть страну.

29 апреля Великобритания лишила аккредитации российского дипломата в ответ на высылку Ван Ренсбурга.

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