Великобритания лишила аккредитации дипломата из России

В марте ФСБ РФ заявила о выявлении британского шпиона, работавшего в России под видом дипломата. Второй секретарь посольства Великобритании Янс Ван Ренсбург при получении разрешения на въезд в Россию намеренно указал ложные данные, нарушив законодательство, утверждали в спецслужбе. МИД России лишил его аккредитации.