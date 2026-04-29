Великобритания лишила аккредитации дипломата из России
Лондон лишил аккредитации сотрудника российского посольства в стране. Это следует из заявления МИД Великобритании.
В британский МИД вызвали посла Андрея Келина для уведомления о высылке российского дипломата. Решение принято в связи с высылкой британского дипломата посольства в Москве в марте.
Британия будет расценивать ответные меры с российской стороны как «эскалацию», следует из сообщения.
В марте ФСБ РФ заявила о выявлении британского шпиона, работавшего в России под видом дипломата. Второй секретарь посольства Великобритании Янс Ван Ренсбург при получении разрешения на въезд в Россию намеренно указал ложные данные, нарушив законодательство, утверждали в спецслужбе. МИД России лишил его аккредитации.
15 января ФСБ также сообщила об обнаружении сотрудника британских спецслужб в посольстве страны в Москве – он работал под прикрытием должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела диппредставительства. Российские власти лишили его аккредитации на работу.