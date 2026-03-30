ФСБ призвала россиян воздержаться от встреч с британскими дипломатами

Ведомости

ФСБ России призвала российских граждан избегать несогласованных встреч с британскими дипломатами, поскольку они могут оказаться сотрудниками спецслужб под прикрытием.

«ФСБ России рекомендует соотечественникам во избежание негативных последствий, вплоть до уголовной ответственности, воздержаться от проведения несогласованных с МИД России встреч с британскими дипломатами, в том числе на территории английской дипмиссии», – говорится в публикации.

Такое заявление сделали в ведомстве после того, как второй секретарь посольства Великобритании в Москве Янс Ван Ренсбург был лишен аккредитации. Сотрудники ФСБ сообщили, что он вел разведывательно-подрывную деятельность и намеренно указал ложные данные при получении разрешения на въезд.

10 марта 2025 г. МИД России уже высылал двух британских дипломатов по подозрению в разведдеятельности. Второй секретарь Алкеш Одедра и Майкл Скиннер – супруг сотрудницы политического отдела посольства – были лишены аккредитации.

