ФСБ призвала россиян воздержаться от встреч с британскими дипломатами
ФСБ России призвала российских граждан избегать несогласованных встреч с британскими дипломатами, поскольку они могут оказаться сотрудниками спецслужб под прикрытием.
«ФСБ России рекомендует соотечественникам во избежание негативных последствий, вплоть до уголовной ответственности, воздержаться от проведения несогласованных с МИД России встреч с британскими дипломатами, в том числе на территории английской дипмиссии», – говорится в публикации.
Такое заявление сделали в ведомстве после того, как второй секретарь посольства Великобритании в Москве Янс Ван Ренсбург был лишен аккредитации. Сотрудники ФСБ сообщили, что он вел разведывательно-подрывную деятельность и намеренно указал ложные данные при получении разрешения на въезд.
10 марта 2025 г. МИД России уже высылал двух британских дипломатов по подозрению в разведдеятельности. Второй секретарь Алкеш Одедра и Майкл Скиннер – супруг сотрудницы политического отдела посольства – были лишены аккредитации.