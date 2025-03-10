Двух британских дипломатов вышлют из России за подозрение в разведдеятельности

Второй секретарь британского посольства в Москве Алкеш Одедра и Майкл Скиннер – супруг первого секретаря политического отдела Табасум Рашид – лишены аккредитации в России. Им предписано покинуть страну в течение двух недель, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ. Их обвиняют в указании ложных сведений о себе и ведении разведывательно-подрывной работы. В связи с произошедшим в МИД РФ был вызван представитель посольства Великобритании в Москве.