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Двух британских дипломатов вышлют из России за подозрение в разведдеятельности

В МИД РФ вызван представитель британского посольства
Ведомости

Второй секретарь британского посольства в Москве Алкеш Одедра и Майкл Скиннер – супруг первого секретаря политического отдела Табасум Рашид – лишены аккредитации в России. Им предписано покинуть страну в течение двух недель, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ. Их обвиняют в указании ложных сведений о себе и ведении разведывательно-подрывной работы. В связи с произошедшим в МИД РФ был вызван представитель посольства Великобритании в Москве.

В ФСБ заявили, что выявили «незаявленное разведприсутствие Великобритании» под прикрытием посольства в Москве. В связи с этим МИД России во взаимодействии с другими ведомствами принял решение о лишении аккредитации Одедры и Скиннера. В ФСБ подчеркнули, что продолжат работу по противодействию разведывательной деятельности иностранных агентов.

Посольство Великобритании в ответ назвало безосновательными обвинения в адрес сотрудника представительства и члена семьи одного из дипломатов, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря посольства. По его словам, это не «первый раз, когда российские власти выдвигают необоснованные и злонамеренные утверждения в адрес наших сотрудников». Он также пообещал соответствующий ответ.

6 февраля Великобритания также лишила аккредитации российского дипломата. В заявлении правительства Соединенного Королевства говорилось, что это решение является ответом на «неспровоцированное и необоснованное» действие России, которая в ноябре также лишила аккредитации британского дипломата в Москве. Власти Великобритании подчеркнули, что не намерены терпеть подобные действия, направленные на запугивание их сотрудников, поэтому принимают соответствующие меры.

26 ноября 2024 г. в ФСБ также сообщили, что британский дипломат был лишен аккредитации в России. Причиной послужило предоставление им недостоверных сведений при въезде в страну. Сотрудники Федеральной службы безопасности заявили, что Эдвард Прайор сменил на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков, которых выслали из России в августе 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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