Двух британских дипломатов вышлют из России за подозрение в разведдеятельности

Двух британских дипломатов вышлют из России за подозрение в разведдеятельностиВ МИД РФ вызван представитель британского посольства
Второй секретарь британского посольства в Москве Алкеш Одедра и Майкл Скиннер – супруг первого секретаря политического отдела Табасум Рашид – лишены аккредитации в России. Им предписано покинуть страну в течение двух недель, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ. Их обвиняют в указании ложных сведений о себе и ведении разведывательно-подрывной работы. В связи с произошедшим в МИД РФ был вызван представитель посольства Великобритании в Москве.
В ФСБ заявили, что выявили «незаявленное разведприсутствие Великобритании» под прикрытием посольства в Москве. В связи с этим МИД России во взаимодействии с другими ведомствами принял решение о лишении аккредитации Одедры и Скиннера. В ФСБ подчеркнули, что продолжат работу по противодействию разведывательной деятельности иностранных агентов.
Посольство Великобритании в ответ назвало безосновательными обвинения в адрес сотрудника представительства и члена семьи одного из дипломатов, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря посольства. По его словам, это не «первый раз, когда российские власти выдвигают необоснованные и злонамеренные утверждения в адрес наших сотрудников». Он также пообещал соответствующий ответ.
6 февраля Великобритания также лишила аккредитации российского дипломата. В заявлении правительства Соединенного Королевства говорилось, что это решение является ответом на «неспровоцированное и необоснованное» действие России, которая в ноябре также лишила аккредитации британского дипломата в Москве. Власти Великобритании подчеркнули, что не намерены терпеть подобные действия, направленные на запугивание их сотрудников, поэтому принимают соответствующие меры.
26 ноября 2024 г. в ФСБ также сообщили, что британский дипломат был лишен аккредитации в России. Причиной послужило предоставление им недостоверных сведений при въезде в страну. Сотрудники Федеральной службы безопасности заявили, что Эдвард Прайор сменил на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков, которых выслали из России в августе 2024 г.