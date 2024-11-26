Британского дипломата лишили аккредитации в России

Британского дипломата лишили аккредитации в РоссииЗахарова сообщила о вызове посла в МИД
Британский дипломат был лишен аккредитации в России за разведывательную деятельность. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Помимо «разведывательно-подрывной работы», второй секретарь политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкс Эдвард Прайор при въезде в Россию «намеренно указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство».
В ФСБ заявили, что Прайор сменил на «должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков, высланных из России в августе» этого года.
Одновременно с сообщением ЦОС ФСБ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила агентству, что посол Великобритании в Москве Найджел Кейси вызван в МИД России. Другие подробности и причина вызова не приводятся.
13 сентября ФСБ России сообщила о получении ведомством документов, подтверждающих, что Лондон координирует эскалацию международной военно-политической обстановки. Директорат Восточной Европы МИД Великобритании после начала спецоперации на Украине был преобразован в спецслужбу для нанесения РФ стратегического поражения.
Тогда изученные ФСБ документы и «многочисленные недружественные шаги» Лондона стали основанием для прекращения аккредитации шестерых сотрудников политического отдела посольства Великобритании в Москве, в действиях которых были обнаружены «признаки проведения разведывательно-подрывной работы». Британский МИД называл обвинения «полностью беспочвенными».