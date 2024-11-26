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Британского дипломата лишили аккредитации в России

Захарова сообщила о вызове посла в МИД
Ведомости

Британский дипломат был лишен аккредитации в России за разведывательную деятельность. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Помимо «разведывательно-подрывной работы», второй секретарь политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкс Эдвард Прайор при въезде в Россию «намеренно указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство».

В ФСБ заявили, что Прайор сменил на «должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков, высланных из России в августе» этого года.

Одновременно с сообщением ЦОС ФСБ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила агентству, что посол Великобритании в Москве Найджел Кейси вызван в МИД России. Другие подробности и причина вызова не приводятся.

13 сентября ФСБ России сообщила о получении ведомством документов, подтверждающих, что Лондон координирует эскалацию международной военно-политической обстановки. Директорат Восточной Европы МИД Великобритании после начала спецоперации на Украине был преобразован в спецслужбу для нанесения РФ стратегического поражения. 

Тогда изученные ФСБ документы и «многочисленные недружественные шаги» Лондона стали основанием для прекращения аккредитации шестерых сотрудников политического отдела посольства Великобритании в Москве, в действиях которых были обнаружены «признаки проведения разведывательно-подрывной работы». Британский МИД называл обвинения «полностью беспочвенными».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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