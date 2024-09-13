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МИД Британии назвал беспочвенной высылку дипломатов из Москвы

Ведомости

Обвинения Москвы в отношении британских дипломатов являются беспочвенными. Об этом говорится в заявлении МИД Великобритании, передает Sky News. 

«Обвинения, выдвинутые сегодня ФСБ против наших сотрудников, полностью беспочвенны. <...> Мы не собираемся извиняться за защиту своих национальных интересов», – говорится в заявлении.

В британском МИДе уточнили, что аккредитация шести дипломатов была аннулирована еще в августе. Поводом стали действия правительства Великобритании, предпринятые «в ответ на государственную деятельность России в Европе и Великобритании».

13 сентября ФСБ России сообщила о получении ведомством документов, подтверждающих, что Лондон координирует эскалацию международной военно-политической обстановки. Директорат Восточной Европы МИД Великобритании после начала спецоперации на Украине был преобразован в спецслужбу для нанесения РФ стратегического поражения.

Эти факты позволяют рассматривать работу британских дипломатов как угрожающую безопасности России, отметили в ФСБ. Изученные документы и многочисленные недружественные шаги Лондона стали основанием для прекращения аккредитации шестерых сотрудников посольства Великобритании в Москве. В их действиях нашли признаки разведывательно-подрывной работы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия британского посольства нацелены на нанесение ущерба гражданам России. В Кремле, отвечая на вопрос о возможности разрыва дипломатических отношений с Лондоном, подчеркнули, что речи об этом не идет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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