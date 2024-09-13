МИД Британии назвал беспочвенной высылку дипломатов из Москвы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия британского посольства нацелены на нанесение ущерба гражданам России. В Кремле, отвечая на вопрос о возможности разрыва дипломатических отношений с Лондоном, подчеркнули, что речи об этом не идет.