МИД Британии назвал беспочвенной высылку дипломатов из Москвы
Обвинения Москвы в отношении британских дипломатов являются беспочвенными. Об этом говорится в заявлении МИД Великобритании, передает Sky News.
«Обвинения, выдвинутые сегодня ФСБ против наших сотрудников, полностью беспочвенны. <...> Мы не собираемся извиняться за защиту своих национальных интересов», – говорится в заявлении.
В британском МИДе уточнили, что аккредитация шести дипломатов была аннулирована еще в августе. Поводом стали действия правительства Великобритании, предпринятые «в ответ на государственную деятельность России в Европе и Великобритании».
13 сентября ФСБ России сообщила о получении ведомством документов, подтверждающих, что Лондон координирует эскалацию международной военно-политической обстановки. Директорат Восточной Европы МИД Великобритании после начала спецоперации на Украине был преобразован в спецслужбу для нанесения РФ стратегического поражения.
Эти факты позволяют рассматривать работу британских дипломатов как угрожающую безопасности России, отметили в ФСБ. Изученные документы и многочисленные недружественные шаги Лондона стали основанием для прекращения аккредитации шестерых сотрудников посольства Великобритании в Москве. В их действиях нашли признаки разведывательно-подрывной работы.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия британского посольства нацелены на нанесение ущерба гражданам России. В Кремле, отвечая на вопрос о возможности разрыва дипломатических отношений с Лондоном, подчеркнули, что речи об этом не идет.