МИД РФ: действия посольства Британии нацелены на нанесение ущерба россиянам
Действия посольства Великобритании нацелены на нанесение ущерба гражданам России. Об этом заявила «РИА Новости» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя прекращение аккредитации шестерых сотрудников политического отдела диппредставительства страны в Москве.
«Британское посольство вышло далеко за пределы, очерченные венскими конвенциями. Но важнее всего то, что речь идет не только о формальной стороне вопроса и несоответствии заявленной деятельности, а о подробных акциях, нацеленных на нанесение ущерба нашему народу», – подчеркнула дипломат.
13 сентября Центр общественных связей ФСБ России сообщил о получении ведомством документов, подтверждающих, что Лондон координирует эскалацию международной военно-политической обстановки. Директорат Восточной Европы МИД Великобритании после начала спецоперации на Украине был преобразован в спецслужбу для нанесения РФ стратегического поражения.
По данным спецслужбы, эти факты позволяют рассматривать работу британских дипломатов как угрожающую безопасности России. Изученные документы и многочисленные недружественные шаги Лондона стали основанием для прекращения аккредитации шестерых сотрудников посольства Великобритании в Москве, в действиях которых обнаружены признаки проведения разведывательно-подрывной работы.
11 сентября министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и госсекретарь США Энтони Блинкен посетили Киев, где встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. В тот же день The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве писала, что Лондон позволит Киеву атаковать цели на территории России крылатыми ракетами Storm Shadow. Совместный визит Блинкена и Лэмми в Киев для встречи с Зеленским не состоялся бы, если бы не было принято положительное решение, отмечало издание.
По информации ABC News, Зеленский передал Блинкену возможный план ударов по России, но решение о снятии ограничений принято не было.