МИД РФ: действия посольства Британии нацелены на нанесение ущерба россиянам

11 сентября министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и госсекретарь США Энтони Блинкен посетили Киев, где встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. В тот же день The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве писала, что Лондон позволит Киеву атаковать цели на территории России крылатыми ракетами Storm Shadow. Совместный визит Блинкена и Лэмми в Киев для встречи с Зеленским не состоялся бы, если бы не было принято положительное решение, отмечало издание.