ФСБ: МИД Британии координирует «подрывную политику на российском направлении»В действиях шести дипломатов обнаружены признаки разведывательной работы
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России получила документы, подтверждающие, что Лондон координирует эскалацию международной военно-политической обстановки. При этом директорат Восточной Европы МИД Великобритании после начала спецоперации на Украине был преобразован в спецслужбу для нанесения России стратегического поражения, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Указанные документы свидетельствуют о том, что в Великобритании головным подразделением, координирующим проведение подрывной политики на российском направлении (и в странах, ранее входивших в СССР), является директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании», – указано в сообщении (цитата по ТАСС).
В спецслужбе отметили, что эти факты позволяют рассматривать работу британских дипломатов, направляемых в Москву по линии директората, как угрожающую безопасности Российской Федерации. Изученные документы, а также многочисленные недружественные шаги Лондона стали основанием для прекращения аккредитации шестерых сотрудников политического отдела посольства Великобритании в Москве, в действиях которых были обнаружены признаки проведения разведывательно-подрывной работы.
В ФСБ добавили, что при обнаружении аналогичных действий у сотрудников британского диппредставительства служба будет требовать досрочного прекращения их командировок в России.
11 сентября глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми и госсекретарь США Энтони Блинкен посетили Киев, где встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. В этот же день The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве писала, что Лондон позволит Киеву атаковать цели на территории России крылатыми ракетами Storm Shadow. По данным газеты, совместный визит Блинкена и Лэмми в Киев для встречи с Зеленским не состоялся бы, если бы не было принято положительное решение.
По данным ABC News, Зеленский передал Блинкену возможный план ударов по России, но решение о снятии ограничений принято не было.
12 сентября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в соцсети X, что Великобритания может пойти ко дну в ближайшие годы. «Остров под названием Британия, скорее всего, затонет в ближайшие несколько лет. Наши гиперзвуковые ракеты помогут в случае необходимости», – написал он.