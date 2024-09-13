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ФСБ: МИД Британии координирует «подрывную политику на российском направлении»

В действиях шести дипломатов обнаружены признаки разведывательной работы
Ведомости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России получила документы, подтверждающие, что Лондон координирует эскалацию международной военно-политической обстановки. При этом директорат Восточной Европы МИД Великобритании после начала спецоперации на Украине был преобразован в спецслужбу для нанесения России стратегического поражения, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Указанные документы свидетельствуют о том, что в Великобритании головным подразделением, координирующим проведение подрывной политики на российском направлении (и в странах, ранее входивших в СССР), является директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании», – указано в сообщении (цитата по ТАСС).

В спецслужбе отметили, что эти факты позволяют рассматривать работу британских дипломатов, направляемых в Москву по линии директората, как угрожающую безопасности Российской Федерации. Изученные документы, а также многочисленные недружественные шаги Лондона стали основанием для прекращения аккредитации шестерых сотрудников политического отдела посольства Великобритании в Москве, в действиях которых были обнаружены признаки проведения разведывательно-подрывной работы.

В ФСБ добавили, что при обнаружении аналогичных действий у сотрудников британского диппредставительства служба будет требовать досрочного прекращения их командировок в России.

11 сентября глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми и госсекретарь США Энтони Блинкен посетили Киев, где встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. В этот же день The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве писала, что Лондон позволит Киеву атаковать цели на территории России крылатыми ракетами Storm Shadow. По данным газеты, совместный визит Блинкена и Лэмми в Киев для встречи с Зеленским не состоялся бы, если бы не было принято положительное решение.

По данным ABC News, Зеленский передал Блинкену возможный план ударов по России, но решение о снятии ограничений принято не было.

12 сентября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в соцсети X, что Великобритания может пойти ко дну в ближайшие годы. «Остров под названием Британия, скорее всего, затонет в ближайшие несколько лет. Наши гиперзвуковые ракеты помогут в случае необходимости», – написал он.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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