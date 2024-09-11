The Guardian: Великобритания разрешит Украине бить Storm Shadow по России

Лондон позволит Киеву атаковать крылатыми ракетами Storm Shadow цели на территории России, пишет The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве. По данным газеты, такое решение уже принято, но оно не будет объявлено публично на встрече премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента США Джо Байдена в Вашингтоне 13 сентября.