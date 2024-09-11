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The Guardian: Великобритания разрешит Украине бить Storm Shadow по России

Ведомости

Лондон позволит Киеву атаковать крылатыми ракетами Storm Shadow цели на территории России, пишет The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве. По данным газеты, такое решение уже принято, но оно не будет объявлено публично на встрече премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента США Джо Байдена в Вашингтоне 13 сентября.

Как сообщает издание, госсекретарь США Энтони Блинкен во время нынешнего визита в Киев также намекнул, что Белый дом собирается снять свои ограничения на использование Украиной оружия дальнего радиуса действия, поставляемого Западом, по военным объектам внутри России.

Источники The Guardian отмечают, что совместный визит 11 сентября Блинкена и главы МИД Великобритании Дэвида Ламми в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским не состоялся бы, если бы не было принято положительное решение относительно Storm Shadow.

Ранее 11 сентября газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве также сообщала, что в течение нескольких недель США могут разрешить Украине использовать ракеты большой дальности для ударов по территории России.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт. В Кремле подчеркивали, что передача оружия Украине не изменит ход спецоперации, а лишь увеличит длительность боевых действий. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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