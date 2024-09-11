Кремль: Россия соответствующе ответит на удары вглубь ее территории
Ответ России на удары вглубь ее территории будет соответствующим, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.
«Он [ответ] будет соответствующим. Понимаете, не нужно везде ожидать каких-то ответов. На все эти действия специальная военная операция и является ответом», – сказал он.
Песков добавил, что каждое подобное решение, которое принимают западные страны и потом «вменяют» Украине, является лишним подтверждением оправданности, необходимости и безальтернативности спецоперации.
Песков также допустил, что решения об ударах вглубь территории РФ с помощью дальнобойного оружия уже приняты. Отвечая на вопрос журналистов о том, что в СМИ появились сообщения о возможном разрешении Киеву применять такие снаряды, пресс-секретарь президента выразил мнение, что в инфополе ведется кампания по формализации уже принятого решения.
«И при этом продолжаются попытки дистанцироваться от вовлеченности в этот конфликт со стороны США и европейских государств. Не думаем, что это получается. Вовлеченность США, европейских государств в конфликт вокруг Украины носит прямой характер, непосредственный характер», – сказал он, подчеркнув, что каждый новый шаг повышает степень вовлеченности.
Украина добивается отмены ограничения на использование дальнобойных ракет для ударов по территории России. На сегодняшний день она имеет на вооружении поставленные США ATACMS дальностью до 300 км. В Вашингтоне не дают согласия на использование снарядов для ударов вглубь РФ из-за риска эскалации.
11 сентября газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве писала, что США в течение нескольких недель могут разрешить Украине использовать ракеты большой дальности для ударов по РФ. Позиция Вашингтона может измениться перед съездом глав государств и министров на неделю высокого уровня в рамках 79-й сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет в конце сентября.