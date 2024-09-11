Кремль: Россия соответствующе ответит на удары вглубь ее территории

Песков также допустил, что решения об ударах вглубь территории РФ с помощью дальнобойного оружия уже приняты. Отвечая на вопрос журналистов о том, что в СМИ появились сообщения о возможном разрешении Киеву применять такие снаряды, пресс-секретарь президента выразил мнение, что в инфополе ведется кампания по формализации уже принятого решения.