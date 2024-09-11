Times: США могут снять запрет на удары ВСУ вглубь России в ближайшие недели
В течение нескольких недель США могут разрешить Украине использовать ракеты большой дальности для ударов по территории России. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.
Позиция Вашингтона может измениться перед съездом глав государств и министров на неделю высокого уровня в рамках 79-й сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет в конце сентября. По словам одного из собеседников, представителям администрации США предстоит убедить президента Джо Байдена в необходимости снять запрет.
Этот вопрос планируется обсудить в Киеве 11 сентября на встрече госсекретаря США Энтони Блинкена, главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми и президента Украины Владимира Зеленского, пишет издание. Кроме того, 13 сентября Байден намерен обсудить с британским премьером Киром Стармером снятие запрета для ВСУ на удары по России американским и британским дальнобойным оружием, сообщил Блинкен.
При этом в Белом доме подчеркнули, что Вашингтон по-прежнему не поддерживает идею ударов западным оружием вглубь России.
3 сентября агентство Reuters сообщало, что в будущий пакет помощи Украине могут быть включены дальнобойные ракеты JASSM. Ожидается, что об этом будет объявлено осенью, но окончательное решение по вопросу еще не было принято.
На следующий день МИД РФ предупредил страны НАТО об ответе в случае террористических шагов Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что от администрации Байдена «можно всего ожидать». По словам представителя Кремля, США принимают «непосредственное участие в украинском конфликте», продолжают оказывать ей военную помощь и не стремятся к урегулированию ситуации.