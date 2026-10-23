Набиуллина оценила возможность экспорта дизеля из России

9 октября президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп договорились о поставке более 300 000 т дизельного топлива в США и на мировой рынок. Еще 500 000 т планируется поставить в течение ноября, а сразу после этого – 1 млн т. Также РФ может поставить еще 3 млн т дизеля в зависимости от состояния НПЗ.