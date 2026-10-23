Набиуллина оценила возможность экспорта дизеля из России
Объем выпуска дизельного топлива в России находится на достаточном уровне для покрытия как внутреннего рынка, так и экспорта. Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«Первое, из чего мы исходим,... объемы выпуска дизельного топлива достаточны как для покрытия потребностей внутреннего рынка, так и для возобновления экспорта», – сказала она.
Набиуллина добавила, что договоренности о поставках дизельного топлива в США не окажут значимого влияния на российский рынок и уровень инфляции в стране.
9 октября президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп договорились о поставке более 300 000 т дизельного топлива в США и на мировой рынок. Еще 500 000 т планируется поставить в течение ноября, а сразу после этого – 1 млн т. Также РФ может поставить еще 3 млн т дизеля в зависимости от состояния НПЗ.
23 октября агентство Reuters сообщило, что российский танкер с 40 000 т российского дизельного топлива направляется в Нью-Йорк. Судно идет под флагом Мальты. В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки российского дизеля будут «ритмично продолжаться».