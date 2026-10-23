Песков: поставки дизеля в США будут ритмично продолжаться

9 октября российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о возобновлении поставок российского дизеля. По словам президента США, Россия должна поставить более 300 000 т топлива на американский и мировой рынки, еще 500 000 т – в ноябре и 1 млн т позднее. Для реализации сделки минфин США временно ослабил санкционные ограничения на российское дизельное топливо.