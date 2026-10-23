Песков: поставки дизеля в США будут ритмично продолжаться
Поставки российского дизельного топлива в США будут ритмично продолжаться. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о продвижении реализации «дизельной сделки» с Соединенными Штатами, Песков напомнил, что Минэнерго уже сообщило об отправке первого танкера с топливом.
«И дальше они ритмично будут продолжаться», – подчеркнул представитель Кремля.
23 октября Reuters со ссылкой на данные системы отслеживания судов LSEG писало, что первый танкер с 40 000 т российского дизельного топлива направляется в Нью-Йорк. По информации агентства, судно идет под флагом Мальты.
Вице-премьер РФ Александр Новак 21 октября сообщил, что первый танкер с российским дизелем отправится в США 22 октября. По его словам, за ним последуют другие партии топлива в соответствии с договоренностями между Москвой и Вашингтоном.
16 октября Новак сказал, что США предоставили России информацию о компаниях, готовых закупать российский дизель. Стороны начали прорабатывать коммерческие условия поставок на уровне профильных министерств и компаний.
9 октября российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о возобновлении поставок российского дизеля. По словам президента США, Россия должна поставить более 300 000 т топлива на американский и мировой рынки, еще 500 000 т – в ноябре и 1 млн т позднее. Для реализации сделки минфин США временно ослабил санкционные ограничения на российское дизельное топливо.