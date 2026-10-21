Новак рассказал, когда первый танкер с российским дизелем отправится в США

9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Трамп заявил, что Россия немедленно поставит более 300 000 т, еще 500 000 т – в течение ноября, а затем 1 млн т. Минфин США выдал генеральную лицензию № 135, разрешающую транзакции с российским дизелем, до 7 апреля 2027 г. 10 октября Трамп поблагодарил Путина за согласие поставлять топливо, назвав сделку «очень крупной». 11 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия без проблем сможет продавать дизель на мировые рынки из-за огромного спроса на нефтепродукты.