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Новак рассказал, когда первый танкер с российским дизелем отправится в США

После первого судна выйдут и другие
Антон Потоков
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Первый танкер с российским дизельным топливом для США планируется отправить из порта 22 октября. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

«Первый танкер планирует выйти из порта завтра, 22 октября», – сказал Новак, отвечая на вопрос о сроках поставок по договоренностям с США.

Новак уточнил, что водоизмещение конкретного судна составит 40 000 т. «А следом пойдут следующие, безусловно, партии. Как и были договоренности между двумя лидерами, мы будем потребности, какие есть у Соединенных Штатов Америки, в пределах наших возможностей удовлетворять», – добавил вице-премьер.

9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Трамп заявил, что Россия немедленно поставит более 300 000 т, еще 500 000 т – в течение ноября, а затем 1 млн т. Минфин США выдал генеральную лицензию № 135, разрешающую транзакции с российским дизелем, до 7 апреля 2027 г. 10 октября Трамп поблагодарил Путина за согласие поставлять топливо, назвав сделку «очень крупной». 11 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия без проблем сможет продавать дизель на мировые рынки из-за огромного спроса на нефтепродукты.

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