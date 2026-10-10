Трамп поблагодарил Путина за согласие поставлять дизтопливо в США
Президент США Дональд Трамп поблагодарил президента России Владимира Путина за согласие поставлять дизельное топливо в Соединенные Штаты. Об этом он заявил в беседе с журналистами.
«Думаю, вы слышали о сделке по нефти с Россией. Это очень крупная сделка. Огромные объемы нефти поступают в нашу страну. И, честно говоря, я хочу поблагодарить президента Путина. В нашу страну поступают огромные объемы нефти. И это дизельное топливо, именно то, что нам нужно», – сказал Трамп.
После этого журналисты передали Трампу, что президент Украины Владимир Зеленский назвал его «слабаком». «Кто это сказал?» – переспросил Трамп. Когда ему уточнили, что это сказал Зеленский, он ответил: «Ок. Следующий вопрос».
9 октября состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, в ходе которого была достигнута договоренность о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.
В тот же день минфин США выдал генеральную лицензию № 135, разрешающую транзакции, связанные с продажей, доставкой, разгрузкой и импортом российского дизельного топлива, включая импорт в США. Лицензия действует до 7 апреля 2027 г.
Путин позже подтвердил готовность России поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.