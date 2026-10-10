Трамп поблагодарил Путина за согласие поставлять дизтопливо в США

«Думаю, вы слышали о сделке по нефти с Россией. Это очень крупная сделка. Огромные объемы нефти поступают в нашу страну. И, честно говоря, я хочу поблагодарить президента Путина. В нашу страну поступают огромные объемы нефти. И это дизельное топливо, именно то, что нам нужно», – сказал Трамп.