Трамп заявил о договоренности с Путиным по поставкам дизеля в США

Но в целом, отметил Наумов, решение по дизелю можно считать позитивным для российско-американских отношений. «Трамп показывает, что для него нормально вести дела с Россией. И что в целом такое сотрудничество может быть выгодно двум государствам», – подчеркнул эксперт. Но в то же самое время он еще раз уточнил, что масштаба нынешнего решения по дизелю недостаточно для достижения резкого прогресса на переговорном треке.