Трамп заявил о договоренности с Путиным по поставкам дизеля в США

Трамп заявил о договоренности с Путиным по поставкам дизеля в СШАСделка, по словам американского президента, поможет снизить цены на топливо
Президент США Дональд Трамп заявил, что провел «весьма успешный разговор» с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого была достигнута договоренность о поставке Россией более 300 000 т дизельного топлива на американский и глобальный рынок. Об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.
По его словам, еще 500 000 т будут поставлены в ноябре, а 1 млн т – «сразу после этого». Кроме того, Трамп утверждает, что в зависимости от состояния российских НПЗ Россия в течение короткого времени поставит дополнительно 3 млн т дизельного топлива.
Президент США также заявил, что благодаря «полному контролю» США над Ормузским проливом и этому соглашению с Россией цены на дизель для американцев и всего мира «будут снижаться рекордными темпами и быстро». Он подчеркнул, что снижение цен для американцев, особенно для фермеров и дальнобойщиков, является его «величайшим приоритетом». Трамп также добавил, что «Иран не будет обладать ядерным оружием».
Позже министерство финансов США выдало временную лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировые рынки в обход санкций.
За решением Трампа по дизелю не виднеются перспективы урегулирования украинского конфликта и стабилизации российско-американских отношений, говорит политолог и автор Telegram-канала «Внешпол» Алексей Наумов. Эксперт объяснил, что прежде всего Трамп руководствуется своими внутриполитическими интересами. Война с Ираном привела к удорожанию топлива, в частности, дизеля. А импорт такового из России позволит как раз немного стабилизировать цены, а значит, и выравнять рейтинги Республиканской партии.
Но в целом, отметил Наумов, решение по дизелю можно считать позитивным для российско-американских отношений. «Трамп показывает, что для него нормально вести дела с Россией. И что в целом такое сотрудничество может быть выгодно двум государствам», – подчеркнул эксперт. Но в то же самое время он еще раз уточнил, что масштаба нынешнего решения по дизелю недостаточно для достижения резкого прогресса на переговорном треке.
Днем 9 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор Путина и Трампа состоится в ближайшее время. 8 октября представитель Кремля заявлял, что точная дата беседы пока не определена, однако разговор может состояться в ближайшие дни – окончательных договоренностей о его проведении на тот момент не было.
7 октября Трамп сообщил о планах провести телефонный разговор с российским президентом, заявив журналистам в Белом доме, что беседа должна состояться в ближайшее время. Предыдущий разговор Путина и Трампа прошел 8 сентября. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, он продолжался около часа: лидеры обсудили урегулирование конфликта на Украине и итоги поездок американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев.