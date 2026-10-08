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Главная / Политика /

СМИ: украинская делегация обсудит в США трехсторонние переговоры с РФ

Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Организацию трехсторонних переговоров с Россией обсудит украинская делегация на встрече с представителями США. Об этом сообщило украинское интернет-издание «Страна».

В состав делегации вошли глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов и первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица. Они проведут переговоры со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

8 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские переговорщики встретятся с представителями США 9 и 10 октября. Он также призвал лидера США Дональда Трампа усилить давление на Россию.

30 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва проинформирует о подготовке к возможной трехсторонней встрече по Украине, если такая работа начнется. По ее словам, российская сторона будет сообщать о соответствующих мероприятиях по мере начала подготовки к переговорам.

25 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что возможность трехсторонней встречи России, Украины и США в ОАЭ обсуждалась в ходе последнего телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Трампа. По его словам, речь шла о том, что в ближайшей перспективе такая встреча может состояться, однако конкретики пока нет.

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