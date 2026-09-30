МИД: Москва сообщит о подготовке трехсторонней встречи по Украине
Москва проинформирует о подготовке к возможной трехсторонней встрече по Украине, если такая работа начнется. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Но поддаваться на спекуляции, честно говоря, не хочется. Уж тем более заниматься гаданием на кофейной гуще», – отметила дипломат (цитата по «РИА Новости»). По ее словам, российская сторона будет сообщать о соответствующих мероприятиях по мере начала подготовки к переговорам.
25 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что возможность трехсторонней встречи России, Украины и США в ОАЭ обсуждалась в ходе последнего телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. По его словам, речь шла о том, что в ближайшей перспективе такая встреча может состояться, однако он не может сказать ничего конкретного.
24 сентября Axios писало, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, он сообщил Трампу, что предпочел бы провести трехстороннюю встречу и сделать энергетическое перемирие одним из ее первых конкретных результатов. США предложили сначала провести встречу между техническими командами, в отличие от встречи на уровне лидеров.
21 сентября Песков отметил, что по возобновлению трехсторонних переговоров пока нет подвижек. 10 сентября он заявил, что Абу-Даби может рассматриваться как площадка для нового раунда, когда стороны перейдут к предметной подготовке встречи.