МИД: Москва сообщит о подготовке трехсторонней встречи по Украине

25 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что возможность трехсторонней встречи России, Украины и США в ОАЭ обсуждалась в ходе последнего телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. По его словам, речь шла о том, что в ближайшей перспективе такая встреча может состояться, однако он не может сказать ничего конкретного.