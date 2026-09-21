Песков: нет никаких подвижек по возобновлению трехсторонних переговоров
Подвижек в вопросе возобновления трехсторонних переговоров России с Украиной и США не наблюдается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, никаких подвижек нет», – сказал представитель Кремля (цитата по «РИА Новости»).
16 сентября глава МИД России Сергей Лавров на Международном фестивале молодежи заявил, что Москва готова ждать предложений о проведении новых переговоров по Украине, однако не рассчитывает на их скорое появление.
Днем ранее Лавров сообщил о готовности Москвы к новому ранду переговоров по урегулированию конфликта с Киевом, и ей «есть что сказать». Он подчеркнул, что Россия готова в рамках этой позиции искать компромиссы. Однако Лавров напомнил, что РФ принципиально не меняла задачу обеспечить собственную безопасность, гарантировать соблюдение законных прав русскоязычного населения на Украине, а также не допустить появления НАТО вблизи своих границ.
8 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трехсторонняя встреча между Россией, Украиной и США может пройти в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Швейцарии или Турции. На ней могут обсуждаться энергетика, поставки зерна и обмен военнопленными. Он отметил, что переговоры должны принести конкретный результат.