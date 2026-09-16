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Главная / Политика /

Лавров: Россия будет ждать предложений по переговорам по Украине

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Россия готова ждать предложений о проведении новых переговоров по Украине, однако не рассчитывает на их скорое появление. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Международном фестивале молодежи.

«Будем ждать предложений, но так скажу доверительно, иллюзий больших не питаем», – сказал он.

Днем ранее Лавров сообщил о готовности Москвы к новому ранду переговоров по урегулированию конфликта с Киевом, и ей «есть что сказать». Он подчеркнул, что Россия готова в рамках этой позиции искать компромиссы. Однако Лавров напомнил, что РФ принципиально не меняла задачу обеспечить собственную безопасность, гарантировать соблюдение законных прав русскоязычного населения на Украине, а также не допустить появления НАТО вблизи своих границ.

13 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает, что трехсторонняя встреча с США и Украиной по урегулированию конфликта пройдет в обозримой перспективе. По его словам, переговоры в таком формате уже обсуждались, но новых предложений сейчас нет. Именно для поиска новых вариантов стороны и соберутся, пояснил представитель Кремля.

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