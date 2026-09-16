Лавров: Россия будет ждать предложений по переговорам по Украине

Днем ранее Лавров сообщил о готовности Москвы к новому ранду переговоров по урегулированию конфликта с Киевом, и ей «есть что сказать». Он подчеркнул, что Россия готова в рамках этой позиции искать компромиссы. Однако Лавров напомнил, что РФ принципиально не меняла задачу обеспечить собственную безопасность, гарантировать соблюдение законных прав русскоязычного населения на Украине, а также не допустить появления НАТО вблизи своих границ.