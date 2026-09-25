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Песков подтвердил обсуждение трехсторонней встречи в ОАЭ

Об этом говорили Путин и Трамп
Инна Шульгина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Возможность трехсторонней встречи России, Украины и США в ОАЭ обсуждалась в ходе последнего телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Если вы помните, это то, о чем мы говорили по итогам телефонного разговора Путина и Трампа. Действительно, такое обсуждение имело место», – ответил Песков на соответствующий вопрос.

По словам Пескова, речь шла о том, что в ближайшей перспективе такая встреча может состояться, но никакой конкретики он привести не может.

24 сентября Axios писало, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, он сообщил Трампу, что предпочел бы провести трехстороннюю встречу и сделать энергетическое перемирие одним из ее первых конкретных результатов. США предложили сначала провести встречу между техническими командами, в отличие от встречи на уровне лидеров. Зеленский говорил, что американцы предложили Абу-Даби в качестве возможного места.

21 сентября Песков говорил, что по возобновлению трехсторонних переговоров пока нет подвижек. 10 сентября он заявил, что Абу-Даби может рассматриваться как площадка для нового раунда, когда стороны перейдут к предметной подготовке встречи. 24 сентября представитель спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева опроверг сообщения о якобы запланированной в Нью-Йорке трехсторонней встрече России, США и Украины.

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