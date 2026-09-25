Песков подтвердил обсуждение трехсторонней встречи в ОАЭ

24 сентября Axios писало, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, он сообщил Трампу, что предпочел бы провести трехстороннюю встречу и сделать энергетическое перемирие одним из ее первых конкретных результатов. США предложили сначала провести встречу между техническими командами, в отличие от встречи на уровне лидеров. Зеленский говорил, что американцы предложили Абу-Даби в качестве возможного места.