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Главная / Политика /

Кремль: Абу-Даби может выступить площадкой для переговоров по Украине

Антон Потоков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Абу-Даби рассматривается как площадка возможных переговоров России, США и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В тот момент, когда мы уже предметно подойдем к подготовке следующего раунда переговоров, я уверен, что, скажем так, Эмираты и Абу-Даби в частности будут на повестке как место проведения [переговоров]», – сказал он.

Представитель Кремля добавил, что Москва признательна ОАЭ за готовность помочь в урегулировании конфликта.

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Абу-Даби рассматривается местом для возобновления переговорного процесса по Украине в трехстороннем формате.

5 и 6 сентября Москву и Киев посетили спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера, бизнесмен Джаред Кушнер. В ходе разговора с президентами РФ и Украины они заявили, что хотят добиться прорыва в переговорах по урегулированию конфликта до зимы. Детали предложений представителей Дональда Трампа не раскрывались.

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