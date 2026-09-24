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Представитель Дмитриева опроверг данные о встрече России, США и Украины

Анна Виноградова
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Представитель спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева опроверг сообщения украинских СМИ о якобы запланированной в Нью-Йорке трехсторонней встрече России, США и Украины. Он заявил, что такие переговоры не запланированы и проводиться не будут.

Украинское издание ZN.UA ранее сообщило со ссылкой на источник в дипломатических кругах, что после переговоров президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского стороны якобы договорились о трехсторонней встрече. По данным издания, в ней могли принять участие представители Украины Кирилл Буданов и Рустем Умеров, американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а также Дмитриев. Представитель российского спецпредставителя назвал эти сообщения фейком.

5 сентября Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву, где их встретил Дмитриев. В тот же день Дмитриев участвовал со стороны России во встрече Владимира Путина с американскими переговорщиками в Кремле. После визита в Москву Уиткофф и Кушнер планировали отправиться в Киев.

21 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что подвижек по возобновлению трехсторонних переговоров России, США и Украины нет. Новых договоренностей о проведении встречи в таком формате на тот момент не было.

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