Зеленский анонсировал переговоры Украины с США
Украинские переговорщики встретятся с представителями США 9 и 10 октября, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он также призвал президента США Дональда Трампа усилить давление на Россию, передает Reuters.
«Нельзя, с одной стороны, вести переговоры с русскими о будущих экономических проектах, а с другой – говорить, что мы находимся в каком-то дипломатическом тупике», – сказал Зеленский.
8 октября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине не наблюдаются, однако США будут работать над этим вопросом.
Рубио добавил, что украинская сторона отвергает требования России о передаче территорий ДНР и ЛНР. Вместе с тем госсекретарь США выразил обеспокоенность по поводу возможной эскалации конфликта. Он отметил, что США по-прежнему готовы содействовать мирному урегулированию ситуации на Украине и продолжают изучать перспективы по этому вопросу.
7 октября президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает работать над урегулированием украинского конфликта и ожидает, что оно будет достигнуто в ближайшее время.