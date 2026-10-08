Зеленский анонсировал переговоры Украины с США

Рубио добавил, что украинская сторона отвергает требования России о передаче территорий ДНР и ЛНР. Вместе с тем госсекретарь США выразил обеспокоенность по поводу возможной эскалации конфликта. Он отметил, что США по-прежнему готовы содействовать мирному урегулированию ситуации на Украине и продолжают изучать перспективы по этому вопросу.