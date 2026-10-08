Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
OZON3 247+0,03%CNY Бирж.12,681+0,02%IMOEX2 405,8+3,64%RTSI892,62+3,64%RGBI111,45+0,81%RGBITR767,5+0,89%
Главная / Политика /

Зеленский анонсировал переговоры Украины с США

Татьяна Мозолевская
picture alliance / ТАСС
picture alliance / ТАСС

Украинские переговорщики встретятся с представителями США 9 и 10 октября, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он также призвал президента США Дональда Трампа усилить давление на Россию, передает Reuters.

«Нельзя, с одной стороны, вести переговоры с русскими о будущих экономических проектах, а с другой – говорить, что мы находимся в каком-то дипломатическом тупике», – сказал Зеленский.

8 октября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине не наблюдаются, однако США будут работать над этим вопросом.

Рубио добавил, что украинская сторона отвергает требования России о передаче территорий ДНР и ЛНР. Вместе с тем госсекретарь США выразил обеспокоенность по поводу возможной эскалации конфликта. Он отметил, что США по-прежнему готовы содействовать мирному урегулированию ситуации на Украине и продолжают изучать перспективы по этому вопросу.

7 октября президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает работать над урегулированием украинского конфликта и ожидает, что оно будет достигнуто в ближайшее время.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте