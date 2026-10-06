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Трамп: работа над урегулированием конфликта на Украине продолжается

Татьяна Мозолевская
Official White House Photo by Joyce N. Boghosian
Official White House Photo by Joyce N. Boghosian

Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает работать над урегулированием конфликта на Украине и ожидает, что оно будет достигнуто в ближайшее время. Выступление американского лидера в штате Мэриленд транслировал Белый дом.

«Мы пока еще не завершили конфликт между Россией и Украиной. Я работаю над этим. Это тоже довольно скоро произойдет», – сказал Трамп.

По словам американского лидера, урегулирование конфликта «действительно приближается».

3 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен увеличить интенсивность ударов по российским НПЗ. Он объяснил это утверждаемым им изменением российской тактики воздушных атак и заявил, что Украина продолжит наносить удары по энергетической инфраструктуре, но не по гражданскому населению.

5 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Зеленского. По его словам, российские военные наносят ответные удары после расширения Киевом перечня целей на территории России.

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