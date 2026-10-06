Трамп: работа над урегулированием конфликта на Украине продолжается

3 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен увеличить интенсивность ударов по российским НПЗ. Он объяснил это утверждаемым им изменением российской тактики воздушных атак и заявил, что Украина продолжит наносить удары по энергетической инфраструктуре, но не по гражданскому населению.



5 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Зеленского. По его словам, российские военные наносят ответные удары после расширения Киевом перечня целей на территории России.