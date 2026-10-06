Трамп: работа над урегулированием конфликта на Украине продолжается
Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает работать над урегулированием конфликта на Украине и ожидает, что оно будет достигнуто в ближайшее время. Выступление американского лидера в штате Мэриленд транслировал Белый дом.
«Мы пока еще не завершили конфликт между Россией и Украиной. Я работаю над этим. Это тоже довольно скоро произойдет», – сказал Трамп.
По словам американского лидера, урегулирование конфликта «действительно приближается».
3 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен увеличить интенсивность ударов по российским НПЗ. Он объяснил это утверждаемым им изменением российской тактики воздушных атак и заявил, что Украина продолжит наносить удары по энергетической инфраструктуре, но не по гражданскому населению.
5 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Зеленского. По его словам, российские военные наносят ответные удары после расширения Киевом перечня целей на территории России.