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Трамп снова обвинил Украину в росте цен на топливо

Татьяна Мозолевская
Official White House Photo by Molly Riley
Official White House Photo by Molly Riley

Президент США Дональд Трамп обвинил Украину в росте цен на топливо, связав удорожание с ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Об этом он написал в Truth Social.

По словам Трампа, ситуацию на топливном рынке сейчас определяет уже не Ормузский пролив, поскольку объемы провоза нефти через него восстановились до высоких уровней. «Теперь ключевое слово – нефтеперерабатывающие заводы», – заявил президент США.

3 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен увеличить интенсивность ударов по российским НПЗ. 4 октября Минобороны России сообщило о намерении усилить удары по военным и военно-промышленным объектам на Украине после заявления Зеленского.

14 сентября Кремль приветствовал призыв Трампа к Киеву прекратить удары по российским НПЗ. До этого президент РФ Владимир Путин заявлял, что в ответ на атаки по российским нефтеперерабатывающим предприятиям поручил наносить удары по объектам энергетики Украины.

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