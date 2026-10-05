Трамп снова обвинил Украину в росте цен на топливо

14 сентября Кремль приветствовал призыв Трампа к Киеву прекратить удары по российским НПЗ. До этого президент РФ Владимир Путин заявлял, что в ответ на атаки по российским нефтеперерабатывающим предприятиям поручил наносить удары по объектам энергетики Украины.