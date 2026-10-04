В Минобороны объяснили, кого винить в ударах по Украине

По данным Минобороны, речь идет о попытках сорвать выборы в Госдуму ударами по участковым избирательным комиссиям, в результате которых погибли шесть мирных граждан. Также упоминаются попытки массированной атаки более 1600 дронов на Москву 19–20 сентября и попытки атак на экономический форум в Санкт-Петербурге в июне 2026 г.