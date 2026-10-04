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В Минобороны объяснили, кого винить в ударах по Украине

В ведомстве заявили, что именно Зеленский несет полную личную и политическую ответственность
Антон Потоков
Минобороны РФ
Минобороны РФ

Минобороны России пообещало усилить удары по военным и военно-промышленным объектам в Киеве и других областях Украины. Об этом сообщило военное ведомство.

В Минобороны заявили, что услышали слова президента Украины Владимира Зеленского об ответных ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам. В ведомстве напомнили, что Россия наносит массированные удары по Украине именно в ответ на действия киевского режима.

По данным Минобороны, речь идет о попытках сорвать выборы в Госдуму ударами по участковым избирательным комиссиям, в результате которых погибли шесть мирных граждан. Также упоминаются попытки массированной атаки более 1600 дронов на Москву 19–20 сентября и попытки атак на экономический форум в Санкт-Петербурге в июне 2026 г.

Кроме того, ведомство заявило о террористическом ударе по жилым кварталам Белгорода, где нет военных объектов. В результате погибли и были раненые мирные жители, повреждены многоквартирные дома и автотранспорт.

«Населению Украины винить за это следует только главу киевского режима», – подчеркнули в Минобороны. В ведомстве добавили, что именно Зеленский несет полную личную и политическую ответственность за последствия.

В ночь на 3 октября российские военные поразили Северный мост в столице Украины. 2 октября Минобороны России сообщило, что российские военные поразили автожелезнодорожный мост через Днепр и электроподстанцию «Киевская». 1 октября в Киеве под удар попал транспортно-логистический центр «Рента Логистик», где в складском здании был оборудован цех по производству безэкипажных катеров.

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