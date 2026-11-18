Ушаков: встреча Путина и Трампа планируется после заседания саммита АТЭС
Двустороннюю встречу президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа планируется провести после пленарного заседания саммита АТЭС. Об этом сообщил помощник российского главы государства Юрий Ушаков.
«Вам, журналистам, ждать начала [двусторонней встречи Путина и Трампа нужно] после завершения пленарного заседания», – сказал он.
18 ноября Ушаков сообщил, что встреча Путина и Трампа пройдет в ограниченном составе, без больших делегаций. Он добавил, что формат встречи не повлияет на ее содержание, и лидеры проведут полноценный разговор независимо от места и условий общения.
В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча российского и американского лидеров будет краткой. Он добавил, что продолжительность встречи огласят 19 ноября. На вопрос «Ведомостей» о том, что сам Песков говорил о предпочтительной для Москвы полноформатной встрече с Трампом, пресс-секретарь ответил: «Да, но пока не получается по времени». Песков также сообщил, что Путин и Трамп могут затронуть тему участия российского лидера в саммите «большой двадцатки».