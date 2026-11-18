В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча российского и американского лидеров будет краткой. Он добавил, что продолжительность встречи огласят 19 ноября. На вопрос «Ведомостей» о том, что сам Песков говорил о предпочтительной для Москвы полноформатной встрече с Трампом, пресс-секретарь ответил: «Да, но пока не получается по времени». Песков также сообщил, что Путин и Трамп могут затронуть тему участия российского лидера в саммите «большой двадцатки».